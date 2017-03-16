Северянин, после распития спиртных напитков, связал своего знакомого собутыльника и запер его в подвале

В Кольском районе полицейскими возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы.

В дежурную часть отдела полиции города поступило заявление от 59-летнего мурманчанина о том, что знакомый силой удерживает его в подвале, вымогая таким образом деньги. Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия. Они задержали подозреваемого. Освободив потерпевшего, который в течение часа находился в подвале гаража, расположенного по ул. Зелёная Набережная, они опросили мужчину.

Как рассказал потерпевший, в гараже со злоумышленником они совместно распивали спиртные напитки. Знакомый стал требовать передачи ему 6 тысяч рублей. За отказом последовало избиение. Нападавший силой завёл потерпевшего в подвал, связал ему руки и запер дверь. Мужчине, незаконно лишенному свободы, удалось воспользоваться мобильным телефоном и самостоятельно вызвать полицию.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска был установлен и изобличен неработающий, ранее многократно судимый житель района 1983 года рождения.

В настоящий момент северянин уже осуждён за факт вымогательства, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту незаконного лишения свободы дознавателем ОМВД России по Кольскому району возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией соответствующей статьи, - лишение свободы на срок до двух лет.