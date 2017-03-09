Северянин, угрожая предметом похожим на огнестрельное оружие, ограбил земляка в гараже

В дежурную часть УМВД России по Мурманской области поступило сообщение от предпринимателя 1966 года рождения о том, что на территории гаражного кооператива неизвестный под угрозой предмета, похожего на огнестрельное оружие, забрал у него ключи от принадлежащей ему квартиры, дорогостоящий телефон, а также денежные средства в сумме 96 тысяч рублей.

На место происшествия незамедлительно выдвинулась следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что злоумышленник, воспользовавшись похищенными ключами от квартиры, забрал из квартиры потерпевшего ещё 100 тысяч рублей, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники уголовного розыска областного управления МВД России совместно с коллегами из первомайского отдела полиции установили, что разбойное нападение совершил ранее не судимый безработный житель Мурманска 1991 года рождения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый в течение суток был задержан оперативниками при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии возле подъезда своей знакомой и доставлен в отдел полиции.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту следственным отделом первомайского отдела полиции г. Мурманска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемый находится по арестом.