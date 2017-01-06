Северянка хотела продать флейту, а лишилась 112 тысяч рублей

В Заполярном Печенгского района сотрудниками полиции проводится проверка по факту интернет-мошенничества. В ОМВД России по Печенгскому району обратилась местная жительница 1973 года рождения с заявлением о мошенничестве.

Потерпевшая рассказала полицейским, что на сайте «Авито» она разместила объявление о продаже флейты. 3 января ей позвонил неизвестный и сообщил, что хочет купить музыкальный инструмент. Чтобы перевести денежные средства в качестве предоплаты, незнакомец попросил северянку сообщить реквизиты ее карты. Потерпевшая, несмотря на то, что знала о подобных мошенничествах, сообщила злоумышленнику номер своей карты и имя владельца, а также три цифры на обороте карты (код безопасности). После этого на телефон жительницы Заполярного пришло сообщение о снятии с её счёта 112 тысяч рублей.

По факту интернет-мошенничества сотрудниками полиции проводится проверка. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, установлено, что потерпевшая общалась с неизвестным по номеру, зарегистрированному в Рязани.