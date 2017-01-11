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Мурманская область. Арктика11.01.17 13:00

Северянка во время ночного конфликта убила ножом сожителя

Следственным отделом по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 11 января 2017 года в ночное время женщина, 1978 года рождения, находясь в одной из квартир по проспекту Сидоренко в городе Апатиты Мурманской области, нанесла своему сожителю, в связи с возникшим между ними конфликтом, не менее двух ударов ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений мужчина, 1975 года рождения, скончался на месте происшествия.

Подозреваемая задержана, в ближайшее время следствием перед судом будет заявлено ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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