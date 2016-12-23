«Севжилсервис» приглашает мурманчан на новогодние праздники

Детские дворовые праздники эта управляющая компания проводит регулярно. В том числе и в преддверии Нового года. Самим гуляньям предшествовал традиционный конкурс поделок. На этот раз ребятам необходимо было из любых подручных материалов смастерить корпоративного героя компании - Севжилмена - и себя в образе «супергероя».

В качестве анонса «Севжилсервис» выпустил комикс, по сюжету которого Обезьянка (символ 2016 года), расстроившись, что её год слишком уж быстро подошёл к концу, спрятала Петуха (символ 2017 года) и не хочет его возвращать. Дед Мороз обращается к Севжилмену с просьбой помочь ему отыскать Петуха. А Севжилмен в свою очередь решил собрать целую команду супергероев, чтобы общими силами спасти праздник. А героями этими стали дети, которые поучаствовали в конкурсе.

«Кульминацией этой акции станут три новогодних шоу, которые состоятся во дворах победителей конкурса поделок, – рассказывает Дмитрий Афиногенов, начальник отдела развития. – В прошлом году дворовые праздники привлекли внимании примерно 1000 человек. В этом году мы надеемся побить прошлогодний рекорд!»

Все участники конкурса проявили прекрасную фантазию. Поделки мастерили из всевозможных материалов: пластилина, бумаги, картона, пластиковых бутылок, мастики и даже из теста. По условиям участия в конкурсе запрещалось использовать помощь взрослых, поэтому поделки, где чувствовалась «родительская рука» не прошли во второй этап отбора - народное голосование в официальной группе компании «ВКонтакте».

Несколько дней назад были объявлены победители конкурса и места проведения праздников: в номинации «Суперкоманда» праздник во дворе заслужили Дарья и Егор Якимовы; «Супергероем» стал Арсений Фёдоров.

«А самая интригующая борьба из всех, что мы видели, развернулась за звание «Маленького супергероя», – рассказывает Александр Юрченко, генеральный директор «Севжилсервиса». – За беспрецедентный бой в голосовании мы решили, что победителями станут сразу два участника. С чем и поздравляем Александру Ванину и Ростислава Сорокина. Огромная воля к победе и потрясающая поддержка с обеих сторон поразили всех!»

Праздники пройдут в следующих дворах: 25 декабря в 17.00 - ул.Свердлова, 68; 25 декабря в 19.30 - ул. Александрова, 10; 26 декабря в 19.30 - ул. Миронова, 3.

А нарядные ёлки уже украсили дворы детей, занявших вторые места: на ул.Свердлова, 40/3 - благодаря Ивану и Марии Аникиным; для просп. Героев-североморцев, 78/1 - постаралась Ксения Букия; а третью ёлку установят вблизи ул. Александрова, 24/1, где проживает Ростислав Сорокин.