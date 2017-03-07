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Мурманская область. Арктика07.03.17 07:10

Сформирован экипаж первого ледокола Северного флота «Илья Муромец»

На Северном флоте сформирован экипаж для первого ледокола «Илья Муромец», построенного специально для обеспечения действий кораблей в Арктической морской зоне. Служить в его составе будут наиболее подготовленные моряки службы вспомогательного флота СФ, у многих уже есть опыт службы на боевых кораблях.

Экипаж составят более 30 человек, которым предстоит обслуживать новую морскую технику. Часть моряков уже приступила к её освоению на подготавливаемом к заводским испытаниям ледоколе в Санкт-Петербурге.

Ледокол «Илья Муромец» значительно расширит собственные возможности материально-технического обеспечения Северного флота при выполнении поставленных задач в Арктике.

В настоящее время на Северном флоте накоплен большой опыт взаимодействия с экипажами ледоколов Росатомфлота и ряда морских пароходств, которые обеспечивали проводку кораблей и судов флота в сложных ледовых условиях во время походов к островам Северного Ледовитого океана.

Новый дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» помимо своей основной функции — проводки кораблей и судов в сплошном ледовом поле толщиной до 0,9 метра — может перевозить грузы в специальном трюме и в контейнерах на палубе, выполнять гидрографические исследования, а также участвовать в различных спасательных операциях.

Например, судно может быть использовано для тушения пожаров на аварийных объектах, ликвидации аварийных разливов нефти.

Как говорят специалисты, ледокол может быть задействован и при  перевозке десанта.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, для выполнения погрузочно-разгрузочных операций ледокол оборудован краном грузоподъёмностью в 26 тонн. В носовой части судна расположена вертолётная площадка.

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