Шахматный десант сегодня прилетает из Парижа с богатыми трофеями

В первые дни весны сборная команда Мурманской области по шахматам под руководством тренера Геннадия Кузьмина принимала участие в международном командном юношеском турнире по шахматам в Париже, организованном французской федерацией шахмат. Во Францию поехали сильнейшие юноши и девушки из Мурманска, Кировска и Апатитов.

В составе команды 5 юношей и 3 девушки, из них два мастера ФИДЕ - Гальченко Матвей и Клюкин Кирилл, два победителя Первенств России - Катаев Александр и Полято Ирина. Остальные спортсмены имеют богатый опыт выступлений и немалый запас медалей. В этом составе на Первенстве Северо-Западного федерального округа в декабре 2016 года наши шахматисты взяли 23 медали, из них 9 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых, обойдя спортсменов всех других регионов. Поэтому у нашей команды был настрой на высокий результат в турнире.

Команды-участницы, состав которых в этом году был сильным, знают друг друга, ведь их последняя встреча проходила в Мурманске на четвёртом ежегодном турнире «Basamro» в рамках программы празднования 100-летия города-героя. Напомним, в турнире принимали участие международный гроссмейстер, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов и голландский гроссмейстер Ян Тимман.

Турнир в Париже построен по модели «Basamro», компании, которая благодаря тесным связям между Россией и Голландией дала новый импульс этой игре в нашем регионе. В Париж нашу команду пригласили как достойных соперников, способных дать бой любому. Он проходил с 3 по 5 марта. Всего было пять туров.

В соревновании принимали участие команды «National Junior Squad Team» (Англия), «Pathena» (Роттердам), Мурманской и Ленинградской областей, «Paris Chess Team» и «IDF Solenn Chess Team» (Франция).

В первом туре наша команда уверенно победила соперников из Англии команду «National Chess Squad» со счётом 7-1. Команда из Роттердама победила ребят из Ленинградской области, ребята из «Paris Chess Team» (Париж) победили сверстников из Франции, команду девушек «Idf Solenn Chess Team». Во 2 туре соревнований Мурманская область победила французскую команду «Idf Solenn Chess Tea». Во второй день были проведены третий и четвёртый туры «1 FTPA Yuuth Chess Tournament», проводимого в Париже французской федерацией шахмат.

В третьем туре команда Мурманской области в упорной борьбе победила шахматистов из Ленинградской области 4,5-3,5. С таким же счётом закончились встречи «Paris Chess Team» (Париж) против «Pathena» (Роттердам), а команда девушек «IDF Solenn Chess Team» (Франция) повторила этот результат, победив «National Junior Squad Team» (Англия).

Одолев соперника по ЗСФО, в следующем туре наши шахматные звёзды встретились с командой, которая шла с нашей командой на равных и готова была дать нешуточный бой. Это была сборная «Pathena» из Роттердама. Но трудного поединка не получилось. Окрылённые победой, мурманчане устроили разгром, выиграв игру со счётом 7-1. Изнурительные игры шли до полного окончания игрового времени, а последний бой закончился тем, что у голландской шахматистки упал флажок на часах.

Последний день игр оказался самым сложным для ребят из Мурманской области. В упорной битве наша команда сыграла вничью с «Paris Chess Team» (Париж) 3-3 (две ничьи не идут в подсчёт очков). Ленинградская область победила 6-0 (две ничьи не в зачёт). «National Chess Squad» (Англия), «Pathena» (Роттердам) победили 5-2 «IDF Solenn Chess Team» (Франция).

Турнир закончился уверенной победой наших ребят. Имена победителей: Полято Ирина, Катаев Александр, Журавлёв Александр, Суркова Софья, Натаров Илья, Аксёнова Мария, Гальченко Матвей, Клюкин Кирилл. Самой младшей участнице 9 лет, самым старшим – 16.