Шесть новых вертолётов Ка-27М поступят на Северный флот в 2017 году

В 2017 году вертолётчики Северного флота освоят новые модернизированные многоцелевые вертолёты Ка-27М. Шесть новых машин поступят на вооружение армии ВВС и ПВО Северного флота, сообщает пресс-служба СФ.

Пилоты пройдут обучение в Центре подготовки лётчиков морской авиации ВМФ в Ейске, на береговых аэродромах Северного флота, а также на палубах боевых кораблей, способных нести на борту вертолёты.

Как отметили в пресс-службе, вертолёты проходили модернизацию на Кумертауском авиационном производственном предприятии.

Ка-27 - советский корабельный многоцелевой вертолёт. В соединениях надводных кораблей Северного флота используются его противолодочные и поисково-спасательные модификации. Корабельные вертолеты на своем борту несут тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», большие противолодочные корабли проекта 1155 и эскадренные миноносцы проекта 956.