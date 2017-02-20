Мурманская область. Арктика20.02.17 16:04
Широкой Масленице места мало! В центре Мурманска введут ограничения движения транспорта
В Мурманске в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества, и народным гуляньем «Широкая Масленица» с 00.00 23 февраля до 00.00 24 февраля будет ограничено движение и запрещена парковка транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца:
– по ул. Ленинградской, от дома №5/23 по ул. Воровского до ул. Профсоюзов;
– по ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Коминтерна.
Также будет освобождена от транспорта площадка в районе дома №101 по пр. Кольскому с 8 до 17 часов 26 февраля.
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