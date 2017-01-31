Школьница из Мурманской области победила на Всероссийском конкурсе проектных работ «ProСвет»

28 января в Историческом парке «Россия – моя история» на ВДНХ были подведены итоги первого Всероссийского конкурса проектных работ «ProСвет», организованного издательством «Просвещение» при поддержке Международного детского центра «Артек». Победительницей конкурса стала Уткина Влада, учащаяся Междуреченской средней общеобразовательной школы Кольского района Мурманской области.

Конкурс, в котором приняли участие более 500 школьников и студентов техникумов из 47 регионов России, продемонстрировал возможности и преимущества проектной деятельности учащихся, предусмотренной новыми образовательными стандартами.

Работа с одаренными детьми, помощь в выборе профессии, создание возможностей для применения полученных знаний на практике, развитие способностей к исследовательской и проектной деятельности – эти задачи системы общего образования сегодня входят в число приоритетных.

Проект Влады Уткиной «Яблоки для космонавтов» (координатор-наставник: Тебиева Елена Александровна, учитель химии и биологии) занял 1 место в номинации «Совершенство не знает границ».

Ряд проектов был связан с профессиями будущего, новыми технологиями и высокотехнологичным производством - например, Евгений Комаров из Воронежа предложил способы борьбы с автомобильными пробками, а Василий Шевченко и Захар Галкин из Тольятти разработали автоматическую линию по транспортировке и утилизации вредных отходов. Были и гуманитарные исследования, в том числе исторические и филологические. Так, Антон Плех из Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) восстановил историю жизни своих предков – участников Великой Отечественной войны, а Ксения Абрамова и Кристина Галкина из поселка Руэм (Республика Марий Эл) предложили эффективные способы борьбы с употреблением бранных слов.

Все участники конкурса были награждены памятными дипломами. Авторы лучших работ, вошедшие в short list по каждой номинации, были приглашены в Москву. На сцене Исторического парка «Россия – моя история» в торжественной обстановке были объявлены победители. Их работы были отмечены ценными подарками – современными гаджетами и путевками в Международный детский центр «Артек». Наставники учеников, занявших I место, в 2017 году посетят образовательную выставку в Гонконге. Для всех участников церемонии была организована экскурсия по Историческому парку.

«Будущее страны определяется сегодня, и во многом оно определяется теми, кто находится здесь сейчас, - обратился к победителям исполнительный вице-президент издательства «Просвещение» Михаил Кожевников. – Вам удалось создать то, чем будут пользоваться многие, а это непросто: нужно собраться с силами, «выносить» идею, пройти через тернии, препятствующие ее воплощению в жизнь. Через 10-15 лет ваши достижения будут двигать историю и экономику страны. А мы будем стараться вкладывать больше сил и творческих способностей в развитие этого конкурса. Уже принято решение сделать его ежегодным».