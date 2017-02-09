Школьники и студенты Ковдорского района получают профориентированное образование

В ходе рабочей поездки в Ковдорский район губернатор Марина Ковтун познакомилась с работой двух учебных заведений – ресурсного центра школы № 1 и Ковдорского политехнического колледжа.

В ресурсном центре идёт мощная профориентационная работа по горным специальностям, в том числе целевой набор в ведущие горные вузы. Школьники имеют возможность знакомиться с условиями труда на Ковдорском ГОКе, встречаться с его руководством и сотрудниками, налажено тесное взаимодействие с советом молодых специалистов АО «Ковдорский ГОК».

Колледж готовится внедрять программы дуального обучения – в этом году на базе ГОКа откроется опытная фабрика, где студенты будут учиться без отрыва от производства. Основным социальным партнером и заказчиком кадров для колледжа выступает Ковдорский ГОК. Потребность в специалистах удовлетворена на 100%.