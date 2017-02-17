Школьники из п. Оленья Губа приняли участие в круглом столе «Экологические проблемы и человек»

В Сельской библиотеке п. Оленья Губа прошёл круглый стол «Экологические проблемы и человек» для учащихся 8–9 классов школы № 280. В Год экологии сотрудники библиотеки подготовили для сельчан цикл мероприятий, посвященный этой актуальной теме: видео-путешествие, эко-викторина, экологический праздник, акция «Прочитайте книгу о природе» и различные выставки.

Открыл эко-цикл круглый стол, участники которого в своих докладах поделились знаниями и наблюдениями по теме «Утилизация бытовых отходов». Сообщение «Использование вторичных отходов» обратило внимание к существующей «мусорной» проблеме. Обсуждая проблему вторичного использования бытовых отходов, участники круглого стола пришли к выводу, что вторичная переработка отходов имеет важное значение. После дебатов библиотекари предложили старшеклассникам провести акции по уборке мусора на территории своего двора и школы, а также по посадке деревьев.