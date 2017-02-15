Школьники Килпъявра познакомились с редкими и страшными явлениями природы

Библиомобиль Мурманской областной детско-юношеской библиотеки с новыми книгами и периодикой посетил юных читателей из посёлка Килпъявр.

Школьники Килпъяврской средней общеобразовательной школы имени А.С. Хлобыстова побывали на мероприятии «Негативные эмоции планеты», которое прошло в рамках Года экологии в России. Ребята познакомились с редкими и страшными явлениями природы: огненным смерчем, волнами–убийцами, бесконечной грозой, рыбными дождями, вулканом в вулкане.