Мурманская область. Арктика15.02.17 06:20
Школьники Килпъявра познакомились с редкими и страшными явлениями природы
Библиомобиль Мурманской областной детско-юношеской библиотеки с новыми книгами и периодикой посетил юных читателей из посёлка Килпъявр.
Школьники Килпъяврской средней общеобразовательной школы имени А.С. Хлобыстова побывали на мероприятии «Негативные эмоции планеты», которое прошло в рамках Года экологии в России. Ребята познакомились с редкими и страшными явлениями природы: огненным смерчем, волнами–убийцами, бесконечной грозой, рыбными дождями, вулканом в вулкане.
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