Школьники Мурманской области готовятся к военно-патриотическому квесту «Защитник Отечества»

25 марта Министерство образования и науки Мурманской области на базе центра дополнительного образования «Лапландия» проводит областную военно-патриотическую игру «Защитник Отечества». Ее участниками станут подростки Мурманской области в возрасте от 12 до 14 лет.

Игра проводится в форме квеста. Она представляет собой движение по тематическому историческому маршруту и выполнение участниками творческих, исследовательских, познавательных и изобретательских задач. Задания квест-игры построены на основе содержания историко-культурного стандарта и основной общеобразовательной программы основного общего образования.

В рамках квест-игры участникам необходимо пройти шесть этапов, соответствующих определенным историческим периодам истории России: «Возникновение Древнерусского государства и Крещение Руси (VIII-X вв.)»; «Русь в период раздробленности и татаро-монгольского ига (XIII-XV вв.)»; «Возникновение Российской империи. Россия при Петре I (первая половина XVIII века)»; «Российское государство в период правления Александра II. Великие либеральные реформы (середина – вторая половина XIX века)»; «Великая Отечественная война 1941-1945 годов на Кольском Севере. Арктические конвои»; «Демократизация политической жизни в СССР. Гласность. Перестройка. Новое политическое мышление (1985-1991 гг.)».

В рамках мероприятия предусмотрена культурно-историческая программа, включающая тематические интерактивные площадки: мастер-классы, выставки и инсталляции, воссоздающие различные периоды истории России.