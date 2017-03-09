Сходили в кафе, подрались - один в больнице, второго ждёт суд

В дежурную часть МО МВД России «Апатитский» поступило сообщение о драке в одном из кафе города. Прибывшими сотрудниками полиции опрошены работники заведения, возможные очевидцы происшествия, также изучена запись с камеры наблюдения, установленной в помещении.

Оперативниками подозреваемый – неработающий 41-летний житель города Апатиты, – установлен и задержан. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Полицейскими установлено, что между мужчинами произошла драка из-за внезапно возникших неприязненных отношений, в результате которой потерпевшему – 41-летнему местному жителю – причинен тяжкий вред здоровью.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до двенадцати лет.