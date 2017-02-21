Шоу «Ледяная пила» начнётся после «петушиных боёв» на центральной площади Кировска

25 февраля на центральной площади Кировска состоится конкурсное шоу «Ледяная пила», которое пройдёт в рамках массового гуляния «Широкая Масленица».

Традиционно это зимнее мероприятие привлекает большое количество зрителей и является одним из самых массовых и зрелищных праздников в культурной жизни Кировска. В этом году на арену мастерства выйдут четыре команды скульпторов из Мурманской и Вологодской областей. За полтора часа им предстоит сделать свои шедевры, которые всегда вызывают восторг у зрителей. Главная тема для творчества – Год экологии. Начало шоу «Ледяная пила» в 16 часов.

Но уже с 14 часов на площади начнётся массовое гуляние. Всех ждут многочисленные народные забавы, игры, зазывалки, весенний ручеек, валенк-боулинг, песни и частушки. Победителей конкурсов «Снеговичок», «Сани-Фест» и «Сударыня-Масленица» отметят наградами.

Гости праздника смогут побывать в чуме шамана, пострелять из лука, прокатиться на лошадках, ослике и собачьей упряжке, поучаствовать в «петушиных боях» и других спортивных аттракционах. Завершатся проводы зимы, как и положено, сжиганием Масленицы.

Праздничная торговля, солнечные блины – «Нарасхват», горячий чай.

Организаторы - комитет образования, культуры и спорта администрации Кировска и городской Дворец культуры. Среди спонсоров мероприятия – профсоюзный комитет АО «Апатит» и предприниматели города.