Шторм мешает спасательному судну «Мурманрыба» и аварийному траулеру «Жемчужина» вернуться в родной порт

Спасательное судно «Мурманрыба», которое на буксире ведёт в Мурманск траулер «Жемчужина» мурманского рыболовецкого колхоза «Всходы коммунизма», потерял 15 января ход в Баренцевом море из-за намотки сетей на винт, из-за шторма не могут дойти до порта. В море штормит: ветер до 33 м/с и волны до 10 метров в высоту мешают движении. Суда находятся в 80 милях от берега.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, на тральщике находится экипаж в составе 31 человека. Сначала планировалось, что аварийное судно будет доставлено в Мурманск 19 января, потом – вечером 20 числа.

Как сообщает Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ, ожидается, что 22 января погода станет лучше, суда должны добраться до родного причала.