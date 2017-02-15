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Мурманская область. Арктика15.02.17 09:57

Сиделец из Ковдора, решив отомстить знакомым, обвинил их в краже

В отдел полиции поступило заявление от жителя Ковдора 1984 года рождения о том, что его обокрали две знакомые. По его версии, женщины, которые часто бывали в гостях, тайно вывезли из квартиры теле- и видеоаппаратуру, забрали наличные деньги и пластиковые карты.

Заявитель на момент написания заявления отбывал наказание в местах лишения свободы. При подаче заявления он был в установленном порядке уведомлен об уголовной ответственности за ложное сообщение о преступлении.

По указанному им факту сотрудниками полиции была проведена проверка. В результате полицейские установили, что на самом деле хищения не было. Житель Ковдора, неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений, в настоящее время осужденный к лишению свободы на срок 1 год и 6 месяцев за кражу, решил отомстить знакомым на почве личной неприязни.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту заведомо ложного сообщения о преступлении в отношении осужденного следователем МО МВД России «Полярнозоринский» возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 306 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

 

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