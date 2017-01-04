Сильный мороз испытает Мурманскую область на прочность

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в тыловой части циклона: на севере области сохранится порывистый ветер, температура воздуха будет постепенно понижаться - при прояснениях до -40°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха -20-25º, при прояснениях -30-35º, в центральных районах до -40° в течение суток. Гололедица.