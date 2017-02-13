Сильный порывистый ветер принесёт в Мурманскую область снегопады и потепление

Как сообщает Мурманское УГМС, 14 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона смещающегося с Гренландского моря. По Мурманской области ожидается снег различной интенсивности, сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха от +1° до -4°.

Ночью 15 февраля погоду нашего региона будет определять ослабевающая тыловая часть циклонической депрессии: ожидается снег зарядами, порывистый ветер и постепенное понижение температуры воздуха до -5-10° при прояснениях до -15°. Днём 15 февраля ожидается смещение очередного циклона по югу Баренцева моря и повышение температуры воздуха до -1-6°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный сильный, ночью на севере очень сильный. Температура воздуха от +1 до -4, при прояснении до -7º в течение суток. Гололедица, ухудшение состояния дорог.