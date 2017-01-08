Мурманская область. Арктика08.01.17 17:00
Сильный ветер и метель властвуют в Мурманской области
Как сообщает Мурманское УГМС, в зоне ответственности ФГБУ «Мурманское УГМС» опасных явлений погоды не ожидается.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер ночью юго-западный, днём западный сильный, метель. Температура воздуха -2-7°, при прояснениях -11-16°. Гололедица.
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