Сильный ветер и снег хозяйничают в Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, 19 января с 16 до 19 часов на западе Баренцева моря отмечается усиление западного, северо-западного ветра 30-33 м/с, высота волны 8-9 метров, быстрое обледенение судов. Сохранится до 15-18 часов 20 января.

20 января с 6 до 10 часов в центральных районах Баренцева моря ожидается усиление западного, северо-западного ветра 30-33 м/с, высота волны 8-10 метров, медленное обледенение судов. Сохранится до 0-3 часов 21 января.

Погоду в Мурманской области определяет активный циклон, смещающийся с Норвежского моря на Кольский полуостров. В нашем регионе ожидается очень сильный порывистый ветер, снег, метель, постепенное понижение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный сильный, метель. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -13°, днём -1-6°. Гололедица, ухудшение состояния дорог.