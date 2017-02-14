Мурманская область. Арктика14.02.17 18:02
Сильный ветер и снег не собираются покидать Мурманскую область
Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 15 февраля погоду Кольского полуострова будет определять ослабевающая тыловая часть циклонической депрессии: ожидается снег зарядами, порывистый ветер и постепенное понижение температуры воздуха до -5-10° при прояснениях до -15°. Днём 15 февраля ожидается смещение очередного циклона по югу Баренцева моря и повышение температуры воздуха до -1-6°.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами снег, позёмок. Ветер ночью северо-западный сильный, днём юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10º, при прояснениях -12-17º, днём от 0 до -5°. Гололедица.
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