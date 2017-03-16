Силовики отрабатывали навыки пресечения террористического акта на военно-морском клиническом госпитале в Заозёрске

С 14 по 16 марта в соответствии с планом антитеррористических учений Национального антитеррористического комитета на 2017 год под руководством Оперативного штаба с участием Управлений ФСБ России по Мурманской области и Северному флоту, а также правоохранительных органов региона проведено командно-штабное учение по теме: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на военном объекте по плану «Арсенал». Согласно замыслу мероприятия на территории филиала № 4 ФГКУ «1469 военно-морского клинического госпиталя» МО РФ (г.Заозерск) были отработаны задачи по условному пресечению террористического акта, а также ликвидации последствий его возможного совершения.

В ходе проведения учений подразделения антитеррора Северного флота, обеспечивающие защиту филиала госпиталя, показали высокий уровень подготовки и выучки. Иной оценки участники мероприятия и не ожидали, так как слаженность действий регулярно совершенствуется в ходе проверок и тренировок, проводимых военными контрразведчиками во взаимодействии с командованием.

Как сообщает Управление ФСБ России по Северному флоту, ежегодно под руководством оперативных штабов проводятся антитеррористические командно-штабные и тактико-специальные учения по пресечению террористических актов на военных объектах региона. Данные мероприятия позволяют проверить готовность собственных сил и отработать весь спектр вопросов взаимодействия и управления подразделениями, участвующими в контртеррористической операции.

В 2016 году Управление ФСБ России по Северному флоту приняло участие в 5 учениях. Самостоятельно оперативными подразделениями органа безопасности проведено 20 практических экспериментов. По результатам, во взаимодействии с органами военного управления СФ, выработаны совместные меры, направленные на устранение вскрытых недостатков. В работе на данном направлении приоритетное внимание уделяется оценке реального состояния подразделений, на которых ранее уже были вскрыты недостатки, эффективности их устранения.

Нахождение в составе Северного флота морских стратегических ядерных сил России, сосредоточение значительного числа баз хранения средств поражения и складов горючего является определяющим фактором по созданию и обеспечению функционирования надежной системы мер по недопущению террористических посягательств.