Система гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в северных районах, устарела, но молодёжь агитируют остаться здесь

13 марта на борту атомохода «Ленин» состоялся круглый стол на тему «Формирование интереса молодёжи к работе в районах Крайнего Севера». Мероприятие прошло в рамках III Арктической профсоюзной школы молодых лидеров ФНПР – МОТ.

Приветствуя участников, организаторов и гостей конференции, Владимир Мищенко, депутат Мурманской областной думы, отметил большое значение арктических территорий для развития национальной экономики и обеспечения безопасности нашей страны. Он напомнил, что в последние годы приняты основополагающие документы, которыми установлены главные цели, задачи, стратегические приоритеты и механизмы реализации госполитики РФ в Арктике. Идёт серьёзная работа над федеральным законом.

– Именно с принятием закона «Об Арктической зоне Российской Федерации» будет создан весь основной комплекс нормативно-правовой базы для её особого правового регулирования как самостоятельного объекта государственной политики.

В своём выступлении парламентарий также выделил ряд проблем, которые не решаются существующей редакцией законопроекта, – отсутствие стимулирующих мер, обеспечения доступного и квалифицированного медобслуживания в условиях обширных территорий, хороших дорог и коммуникаций. Кроме того, по мнению Владимира Мищенко, недостаточно точно определены и возможности участия в функционировании «опорных зон развития» региональных властей.

Говоря о трудовых ресурсах, привлекаемых для работы в районах Арктической зоны, первый вице-спикер отметил, что в значительной степени устарела и не отвечает современным реалиям, установленная более двадцати лет назад система гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в северных районах. Также во многом устарела и не объективна система районирования Севера России, о необходимости реформирования которой говорится уже много лет.

В работе круглого стола также принял участие председатель комитета думы по экономической политике, энергетике и ЖКХ Максим Белов. В своём выступлении он заострил внимание на расширении возможностей малого и среднего бизнеса в современных условиях развития арктических территорий.