«Скала» и «Арктика» победили в снежных битвах в праздничный день

В Мурманске состоялся традиционный турнир по снежным боям по правилам – «Юкигассен 2017». В соревнованиях приняли участие 29 команд, разделенных на две возрастные категории.

– Приятно, что в праздничные дни молод`жь не сидит дома, а активно проводит время на свежем воздухе, – отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. – Юкигассен чрезвычайно популярен в Мурманске, и с каждым годом привлекает вс` больше и больше команд.

Победителями в категории «работающая молодёжь» стала команда «Скала», среди учащихся первое место завоевали спортсмены «Арктики».

Стоит отметить, что Сборная Мурманска сформированная по итогам турнира, отправится в начале марта в Норвегию, на Чемпионат Северных Стран по юкигассен. В прошлом году мурманчане уверенно одержали победу на мировом первенстве.