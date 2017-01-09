Сказочные ледяные скульптуры украсили Мурманск

В праздничные дни во всех округах Мурманска началась установка ледяных скульптур. Для их изготовления привезено около 300 кубических метров льда. Работы выполняют мастера из Перми. Ледовые композиции будут оснащены светодиодными лентами и дополнительно подсвечены разноцветными прожекторами.

В центре Мурманска на улице Воровского появятся ледяные герои русских сказок – Баба Яга, Данила-мастер, Кощей Бессмертный, Иван-царевич и Серый волк, Золотая рыбка, Хозяйка Медной горы, сестрица Аленушка и братец Иванушка, Петушок-золотой гребешок, Царевна-лягушка.

В прогулочной части парка на Семёновском озере поселятся Снежная королева и Кай, а также персонажи из мультфильма «Приключения капитана Врунгеля» – матрос Лом, Фукс, гангстеры и сам капитан. Рядом с ними мастера установят ледяную горку длиной 25 метров.

В Первомайском округе, в районе дома № 101 на проспекте Кольском, соорудят ледяной лабиринт и трехскатную горку, а также юрту, фигуры белых медведей и представителей малых народов Севера.

– Мы обращаемся к горожанам с просьбой бережно относиться к скульптурам, чтобы ледяные композиции радовали мурманчан как можно дольше. Во избежание случаев вандализма будет выставлена охрана, – рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.