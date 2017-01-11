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Мурманская область. Арктика11.01.17 07:30

Сквозной проход каравана по Севморпути состоялся в условиях глубокой полярной ночи и сложной ледовой обстановки

Арктический челночный танкер «Совкомфлота» «Штурман Овцын» в составе каравана судов под проводкой атомного ледокола «Атомфлота» «50 лет Победы» принял участие в уникальном транзитном рейсе по Северному морскому пути. Впервые в истории арктической навигации суда проследовали Севморпутем в западном направлении в конце декабря-начале января.

Помимо танкера «Штурман Овцын» в состав каравана под проводкой атомного ледокола «50 лет Победы» входили теплоходы «Audax» и «Арктика-1».

Рейс «Штурмана Овцына» в составе каравана начался в Беринговом проливе 21 декабря 2016 и был успешно завершен в Обской губе Карского моря 3 января 2017 года. В составе каравана «Штурман Овцын» прошел около 2400 морских миль. Затем танкер самостоятельно проследовал под погрузку к мысу Каменный, Обская губа.

Практически сквозное плавание каравана по Севморпути состоялось в условиях глубокой полярной ночи и весьма сложной ледовой обстановке. В частности, в Восточно-Сибирском море каравану пришлось преодолевать труднопроходимые поля сморози однолетнего льда с включением многолетнего, торосистостью до 4 баллов, в условиях сжатия до максимальных 3 баллов.

Благодаря квалификации и высокому профессионализму российских моряков ни полярная ночь, ни ледовые сжатия, ни неизбежные сложности совместного караванного плавания разнородных судов не смогли помешать судам каравана успешно выполнить рейс под проводкой атомного ледокола «Атомфлота».

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