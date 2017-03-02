Слабовидящим северянам живётся некомфортно в наших городах

В Североморской общественной организации «Общество инвалидов» состоялось заседание круглого стола на тему «Закон на стороне потребителя».

Встреча североморцев с ограниченными возможностями здоровья и руководителя местного отделения Роспотребнадзора Евгения Шлейфера прошла в рамках проекта «Школа АСТРА» - «Школа активной социальной творческой реабилитации и адаптации для людей с ограниченными возможностями здоровья, попавших в тяжелую жизненную ситуацию». Присутствовали на встрече и представители отдела по работе с обращениями граждан администрации ЗАТО Североморск.

Евгений Шлейфер рассказал присутствующим об основных направлениях работы Роспотребнадзора, как правильно подавать заявления, в каком режиме обращаться в консультативный центр на ул.Колышкина, 7. Личный приём граждан Евгений Михайлович Шлейфер проводит каждую пятницу с 10.00 до 12.00.

В Североморской общественной организации «Общество инвалидов» состоялось заседание круглого стола на тему «Закон на стороне потребителя».

Встреча североморцев с ограниченными возможностями здоровья и руководителя местного отделения Роспотребнадзора Евгения Шлейфера прошла в рамках проекта «Школа АСТРА» - «Школа активной социальной творческой реабилитации и адаптации для людей с ограниченными возможностями здоровья, попавших в тяжелую жизненную ситуацию». Присутствовали на встрече и представители отдела по работе с обращениями граждан администрации ЗАТО Североморск.

Евгений Шлейфер рассказал присутствующим об основных направлениях работы Роспотребнадзора, как правильно подавать заявления, в каком режиме обращаться в консультативный центр на ул.Колышкина, 7. Личный приём граждан Евгений Михайлович Шлейфер проводит каждую пятницу с 10.00 до 12.00.

Североморцы задавали вопросы, касающиеся несоблюдения сроков годности при реализации продуктов питания в крупных сетевых магазинах, плохо убранной территории возле супермаркетов, скользкой плитки, которой облицованы почти все крыльца магазинов.

Валентина Ханецкая, председатель местного отделения общества слепых, посетовала на сложности проезда в общественном транспорте: номер маршрута написан небольшим шрифтом, иногда номер маршрута не читается из-за грязных стекол салона, водитель или кондуктор не объявляют название остановки. В магазинах, после того как взвешивание овощей, фруктов, конфет стало делом самих покупателей, слабовидящим людям приходится покупать только расфасованный товар, так как разглядеть цифры на весах они не могут.

Валентина Ханецкая, председатель местного отделения общества слепых, посетовала на сложности проезда в общественном транспорте: номер маршрута написан небольшим шрифтом, иногда номер маршрута не читается из-за грязных стекол салона, водитель или кондуктор не объявляют название остановки. В магазинах, после того как взвешивание овощей, фруктов, конфет стало делом самих покупателей, слабовидящим людям приходится покупать только расфасованный товар, так как разглядеть цифры на весах они не могут.