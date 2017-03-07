Слегка не замужем» - III Конкурсный этап городского вокального конкурса «MurmanVision» состоится 16 марта

16 марта в 19 часов в караоке-холле «Слегка не замужем» состоится III Конкурсный этап городского вокального конкурса «MurmanVision». Это городской вокальный конкурс среди студентов образовательных организаций города Мурманска. Это самый масштабный вокальный конкурс среди студентов, основная цель которого – развивать творческий потенциал студенческой молодёжи города Мурманска.

Этап посвящён международному конкурсу песни «Евровидение». Участники исполнят композиции, которые были представлены на конкурсе в 2013-2016 гг.

Это последний конкурсный этап, в котором у вокалистов есть последний шанс набрать максимальное количество баллов, которые помогут пройти десятке лучших в финал конкурса!

Организатором конкурса является Мурманский городской студенческий Совет, при поддержке «Молодёжный центр гражданских инициатив» МАУ МП «Объединение молодёжных центров».