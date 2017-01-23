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Мурманская область. Арктика23.01.17 14:52

Сломанную световую конструкцию около Семёновского озера восстановят

Каждый год яркие гирлянды и световые композиции, которыми украшены все округа заполярной столицы, радуют мурманчан и гостей заполярной столицы.

Снеговики-музыканты и фонтаны, снежинки и разноцветные сияющие шары, световые олени, совы, лисы, медведи и «эльфийские» елки. Почти 50 световых конструкций и около 5 тысяч световых элементов радуют мурманчан долгой полярной ночью, создавая праздничный настрой.

Но не стоит забывать о том, что необходимо бережно относиться к подобным украшениям города. Так на подъёме к Семёновскому озеру была повреждена световая консоль «Мой любимый Мурманск». И сегодня специалисты муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» приступили к её ремонту.

– Уже изготовлены новые пластиковые буквы, и в ближайшие дни конструкция будет полностью восстановлена, – рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Сейчас прорабатывается вопрос об установке камер наружного видеонаблюдения в местах, где расположены такие световые композиции.

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