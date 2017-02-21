Правительство готовится к введению запрета на получения зарплат наличнымиШирокой Масленице места мало! В центре Мурманска введут ограничения движения транспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика21.02.17 09:52

«Сложности перехода» - Мурманская область принимает участие в социальной кампании

В России продолжается социальная компания «Сложности перехода», в рамках которой по всей стране проходят мероприятия, напоминающие гражданам о взаимовежливости водителя и пешехода. В Мурманской области в рамках этой кампании также проводятся различные акции и встречи со школьниками и воспитанниками детских садов.

В Мончегорске инспекторы ГИБДД подготовили для первоклассников сказку-игру «Аленушка и братец Иванушка в стране дорожных знаков». Цель мероприятия - освежить в памяти ребят значение дорожных знаков и научить их правильному поведению на дороге. Формат сказки-игры позволил не только напомнить ребятам о Правилах дорожного движения, но и развить их творческие способности – ребята сами принимали участие в постановке, пели песни, танцевали, разгадывали ребусы.

Все юные пешеходы показали хорошее знание Правил дорожного движения. Участникам мероприятия сотрудники ГИБДД вручили дипломы знатоков ПДД как подтверждение их знаний.

В Кандалакше к сотрудникам Госавтоинспекции присоединились представители общественной организации «Сила движения» из зеленоборской библиотеки. Совместно с дорожными полицейскими они подготовили профилактическое мероприятие «Маленький пешеход», участие в котором приняли воспитанники детского сада «Березка». Во время мероприятия ребята вместе с инспектором повторили  правила перехода через проезжую часть, значение дорожных знаков и сигналов светофора.

Применить знания на практике им помогла настоящая полицейская машина – инспектор, управляя патрульным автомобилем с включенными проблесковыми маячками, подъехал к пешеходному переходу, на котором стояли дети. Юные пешеходы пропустили автомобиль и, убедившись в безопасности дорожной ситуации, перешли через дорогу в сопровождении взрослых.

В завершение встречи ребята пообещали организаторам мероприятия, что не только будут расти сознательными пешеходами, но и будут стараться приобщать и ровесников, и своих родителей к соблюдению ПДД.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, социальная компания «Сложности перехода» в Мурманской области продолжается.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаЛичные интересы – причина 41% корпоративных конфликтов74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвое
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРСПП подталкивает Путина к очередному сроку
-Слово не воробей...Взлётная площадка для молодых политиков
-Нам интересно Ваше мнение
13.02.17: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе от нападок в прессе. Ваше отношение к этой инициативе?Проголосовало: 534 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире16:10«Мурманская драма». Специальный репортаж (12+)16:30Новости. Информационная программа.17:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиПравительство готовится к введению запрета на получения зарплат наличнымиВ России чаще всего подделывают 5-тысячные купюры-PRO ВалютуЕвро теряет почти 49 копеек, доллар – почти 24 копейкиРубль укрепляется, поддержанный дорожающей нефтью-PRO ЭнергетикуМРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объёмом 2,25 млрд рублейВыездное совещание о прохождении отопительного периода прошло на котельной «Северная»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 21февраляДиректор мурманской управляющей компании, работая по чужому паспорту, присвоил около 30,5 млн рублей-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения