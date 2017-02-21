«Сложности перехода» - Мурманская область принимает участие в социальной кампании

В России продолжается социальная компания «Сложности перехода», в рамках которой по всей стране проходят мероприятия, напоминающие гражданам о взаимовежливости водителя и пешехода. В Мурманской области в рамках этой кампании также проводятся различные акции и встречи со школьниками и воспитанниками детских садов.

В Мончегорске инспекторы ГИБДД подготовили для первоклассников сказку-игру «Аленушка и братец Иванушка в стране дорожных знаков». Цель мероприятия - освежить в памяти ребят значение дорожных знаков и научить их правильному поведению на дороге. Формат сказки-игры позволил не только напомнить ребятам о Правилах дорожного движения, но и развить их творческие способности – ребята сами принимали участие в постановке, пели песни, танцевали, разгадывали ребусы.

Все юные пешеходы показали хорошее знание Правил дорожного движения. Участникам мероприятия сотрудники ГИБДД вручили дипломы знатоков ПДД как подтверждение их знаний.

В Кандалакше к сотрудникам Госавтоинспекции присоединились представители общественной организации «Сила движения» из зеленоборской библиотеки. Совместно с дорожными полицейскими они подготовили профилактическое мероприятие «Маленький пешеход», участие в котором приняли воспитанники детского сада «Березка». Во время мероприятия ребята вместе с инспектором повторили правила перехода через проезжую часть, значение дорожных знаков и сигналов светофора.

Применить знания на практике им помогла настоящая полицейская машина – инспектор, управляя патрульным автомобилем с включенными проблесковыми маячками, подъехал к пешеходному переходу, на котором стояли дети. Юные пешеходы пропустили автомобиль и, убедившись в безопасности дорожной ситуации, перешли через дорогу в сопровождении взрослых.

В завершение встречи ребята пообещали организаторам мероприятия, что не только будут расти сознательными пешеходами, но и будут стараться приобщать и ровесников, и своих родителей к соблюдению ПДД.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, социальная компания «Сложности перехода» в Мурманской области продолжается.