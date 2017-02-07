Служба заказчика ЗАТО г.Заозёрск ненадлежащим образом исполняет обязанности по содержанию и обслуживанию детских игровых площадок

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в ходе проверки детских игровых площадок в ЗАТО г.Заозёрск выявлены многочисленные нарушения требований безопасности и неисправности на детских игровых площадок.

Установлено, что муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» ЗАТО г.Заозёрск надлежащим образом не исполняет обязанности по содержанию и обслуживанию детских игровых площадок.

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, посещающих детские игровые площадки к муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика» ЗАТО г.Заозёрск прокуратурой предъявлено исковое заявление об обязании устранить нарушения требований безопасности на детских игровых площадках.

По результатам рассмотрения искового заявления прокурора судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме.