Североморск встречает группу кораблей во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов»Проиндексированы денежные выплаты почетным донорам России и почётным донорам СССР
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика07.02.17 09:24

Служба заказчика ЗАТО г.Заозёрск ненадлежащим образом исполняет обязанности по содержанию и обслуживанию детских игровых площадок

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в ходе проверки детских игровых площадок в ЗАТО г.Заозёрск выявлены многочисленные нарушения требований безопасности и неисправности на детских игровых площадок.

Установлено, что муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» ЗАТО г.Заозёрск надлежащим образом не исполняет обязанности по содержанию и обслуживанию детских игровых площадок.

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, посещающих детские игровые площадки к муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика» ЗАТО г.Заозёрск прокуратурой предъявлено исковое заявление об обязании устранить нарушения требований безопасности на детских игровых площадках.

По результатам рассмотрения искового заявления прокурора судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работыОбъём поставок рыбной продукции в северные порты за прошлый год сократился на 23,5%
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЖириновский хочет установить рекорд, а партия «Яблоко» готово сделать предложение всем молодым гражданам России
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
03.02.17: Александр Лукашенко, президент Беларуси, во время пресс-конференции 3 февраля заявил, что в России «за взятку всё можно» сделать. Как вы относитесь к такой оценке нашей действительности?Проголосовало: 335 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа.13:00«Международные новости». Информационная программа13:30Новости. Информационная программа.14:00«Умка». Детская программа (6+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)
-PRO ДеньгиНепредсказуемость бюджетной политики существенно выросла в 2016 году. 2017 год также начался с сюрпризов - ВШЭНедобросовестные собственники и менеджеры банков-банкротов почти ничем не рискуют-PRO ВалютуМинфин РФ вылез на валютный рынок, рубль среагировалЕвро теряет почти 66 копеек, доллар - 60 копеек-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в январе 2017 года увеличила выработку электроэнергии на 43,2 млн кВтчКоммунальная революция: электрообогрев хотят узаконить-PRO ЖКХПрокурорами выявлены многочисленные нарушения, связанные с ненадлежащим осуществлением работ по уборке скопления снега и наледи в муниципалитетах регионаПлановые отключения в Мурманске на 7 февраля-PRO Нефть и газОбъёмы перевозок наливных грузов по Северному морскому пути в 2016 году показали небывалый ростДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тонн-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения