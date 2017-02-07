Служебная собака помогла обнаружить 18-летнего вора, который похитил с территории склада предприятия снегоуборочную машину

В ОМВД России по Кольскому району обратились владельцы одного из предприятий в поселке Кильдинстрой Кольского района с заявлением о хищении с территории склада предприятия снегоуборочной машины «YARD MACHINES» и 8 пятилитровых банок стеклоомывающей жидкости. Общая стоимость похищенного составила 30 тысяч рублей. Хищение произошло в ночное время, видеонаблюдение в помещении склада отсутствовало.

Следственно-оперативная группа, в составе которой был кинолог с немецкой овчаркой по кличке Фаворит, выехала на место происшествия. В ходе обследования склада Фаворит взял след и показал, что похититель проник на территорию предприятия через забор, воспользовавшись кучей снега, наваленной с внешней стороны практически до половины верхней части ограждения. После того, как злоумышленник перетащил похищенное через забор, он протащил снегоуборочную машину на другую сторону дороги и погрузил в машину. Фаворит провел кинолога по всему пути следования похитителя, обнаружив при этом в сугробе возле забора крышку от бензобака и рукоятку отвертки. Крышка открутилась от бензобака снегоуборочной машины, когда ее перетаскивали через забор, а с помощью отвертки был взломана дверь склада.

Кинолог передал найденные улики экспертам.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили, что хищение совершил безработный 18-летний местный житель посёлка Кильдинстрой. Полицейские предъявили ему в качестве доказательств отпечатки пальцев, снятые с рукоятки отвертки, а также крышку от бензобака.

Северянин признался в совершении преступления и добровольно сдал похищенное имущество. Он рассказал оперативникам, что решил украсть из склада предприятия снегоуборочную машину, чтобы продать её, а стеклоомывающую жидкость он похитил, чтобы использовать в своём автомобиле.

Он не ожидал, что в осмотре будет участвовать полицейская собака, которая нашла неопровержимые улики с места преступления и помогла раскрыть преступление.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении ранее не судимого жителя поселка Кильдинстрой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.