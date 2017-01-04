Снег и лёд во дворах – собственникам жилья советуют писать жалобы

Глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов 3 января решил проверить, как управляющая компания, обслуживающая дома № 32, 34 по улице Крупской, выполнила предписания об устранении нарушений. Напомним, 29 декабря в этом дворе комиссия, в которую вошли и депутаты Совета депутатов, в ходе очередного рейда выявила многочисленные нарушения: тротуары и проезжая часть были не очищены от снега.

Ситуация изменилась, во дворе работает техника.

- Управляющим компаниям удалось договориться, объединить усилия и одновременно приступить к комплексной уборке, чтобы почистить весь двор. К сожалению, часть машин не убрана, что осложняет работу, – отметил Дмитрий Филиппов. – Видно, что посыпали тротуары, убрали колею. Придомовая территория выглядит лучше, чем, когда мы приезжали сюда несколько дней назад. Но они могли бы и раньше это сделать, конечно.

Деятельность управляющих организаций находится на постоянном контроле городских властей. Как показывает практика, такие проверки дают положительный результат.

В ходе рейда поступила жалоба на то, что в доме № 68 по улице Крупской возникли проблемы с вывозом мусора. Комиссия выехала по адресу и зафиксировала нарушения, соответствующие предписания будут направлены управляющей организации.

Впрочем, найти нарушения в работе УК – лишь половина дела. Куда сложнее добиться, чтобы они были устранены.

Если управляющая организация не выполняет свои обязательства, собственники жилья могут пожаловаться не только в управления округов, но и в государственную жилищную инспекцию и даже прокуратуру.

Также мурманчане могут обратиться за помощью в муниципальное учреждение «Новые формы управления», которое оказывает юридическую помощь по составлению и оформлению исков совершенно бесплатно.