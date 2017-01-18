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Мурманская область. Арктика18.01.17 15:55

Снег и лопата – кто кого

Мурманск освобождается от снега. Техника трудится на дорогах заполярной столицы круглосуточно. Только с начала января Управлением дорожного хозяйства с территории города вывезено более 114 тысяч кубометров снега.  Но по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни опять ожидается снегопад и сильный ветер.

– Работы ведутся согласно еженедельному графику, с последующими корректировками, которые вносятся с учетом погодных условий, – рассказал инженер муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Лев Ядрихинский.

В арсенале УДХ – плужно-щёточные очистители, подметально-вакуумные и поливомоечные машины, автогрейдеры, многофункциональные мини-погрузчики «Bobcat» и автосамосвалы. Кроме того, по договору аренды задействована дополнительная техника.

Не вся уборка ведётся механизированным способом. В расчистке городских тротуаров, остановок и лестниц задействовано около 150 человек. 

Отметим, что график ночной и дневной уборки, осуществляющейся с 23 часов до 8 часов утра и с 8 утра до 16 часов, опубликован на сайте администрации Мурманска в разделе «Актуально». Информация была размещена во многих городских СМИ. Однако мурманчане по-прежнему оставляют свои автомобили на обочинах дорог. Именно из-за этого сотрудникам Управления дорожного хозяйства приходится возвращаться на один и тот же участок по 3-4 раза, что в конечном счёте замедляет общий темп уборки города.

 

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