Снег и скорость - в радость!

29 января на одном из озер близ Североморска состоялись соревнования любителей зимних технических видов спорта «Снежный вихрь». В них, кроме нескольких десятков владельцев снегоходов, принимали участие любители езды на квадроциклах и кроссовых мотоциклах из флотской столицы и других городов Мурманской области. Зрелищное соревнование собрало немало зрителей – любителей здорового и активного зимнего отдыха.

Для детей были организованы игры и конкурсы, была оборудована палатка, где продавались соки, безалкогольные напитки, бутерброды и бесплатно всех желающих обеспечивали горячим чаем.

Организатором мероприятия выступил отдел молодёжи, физкультуры и спорта, которым руководит Эдуард Миронов. Спонсорскую поддержку оказали не только североморские предприниматели, но и из других городов области.

Открывая соревнование, заместитель главы администрации Анатолий Рожковский отметил, что это мероприятие объединило людей, которым большое количество выпавшего накануне снега не в тягость, а в радость.

От имени главы ЗАТО г.Североморск Александра Абрамова и главы администрации Ирины Нориной он передал добрые пожелания всем участникам соревнования и зрителям.

В «Североморск Онлайн. Официальная группа города» содержится немало положительных отзывов об этом мероприятии. В частности, Андрей Пензул написал: «Спасибо большое организаторам! Вы организовали и провели мероприятие, которое создало праздник в душе многих людей. Этого очень не хватает в нашем регионе. Спасибо!».

Следует отметить, что накануне Дня защитников Отечества состоится ещё одно знаковое мероприятие – пробег на снегоходах до посёлка Гранитный, где традиционно будут возложены цветы к памятнику Защитникам Отечества, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. В Гранитный участники пробега направятся с фотографиями своих родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне, продолжая акцию «Бессмертный полк».

В этом мероприятии традиционно принимает участие и глава ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов.