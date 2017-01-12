Снег и ветер – зима в Мурманской области

13 января с 5 до 9 часов на юге побережья Норвегии ожидается опасное волнение 8,0-10,0 метров. Штормовая погода сохранится до 18-21часа пятницы.

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Мурманской области определяет восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море, над Скандинавией и Баренцевым морем. В нашем регионе ожидается местами снег, порывистый ветер. 13 января ожидается небольшое понижение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер южный умеренный, поземок. Температура воздуха -6-11°, ночью при прояснении -15-20º. Гололедица.