Мурманская область. Арктика12.01.17 18:02
Снег и ветер – зима в Мурманской области
13 января с 5 до 9 часов на юге побережья Норвегии ожидается опасное волнение 8,0-10,0 метров. Штормовая погода сохранится до 18-21часа пятницы.
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Мурманской области определяет восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море, над Скандинавией и Баренцевым морем. В нашем регионе ожидается местами снег, порывистый ветер. 13 января ожидается небольшое понижение температуры воздуха.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер южный умеренный, поземок. Температура воздуха -6-11°, ночью при прояснении -15-20º. Гололедица.
Комментарии
Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-Нам интересно Ваше мнение03.01.17: Наступил 2017 год, что вы от него ожидаете?Проголосовало: 445 человек
-Скоро в эфире20:00«ТелеМамы». Семейная программа (0+)20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.22:00«Серафима прекрасная». Художественный сериал, 4 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиИнфляция в начале года не отдыхалаС владельцев собственности – должников сдерут три шкуры-PRO ВалютуДоллар теряет 66 копеек, евро – 24 копейкиДоллар США сегодня начал день со снижения-PRO ЭнергетикуВ Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из РоссииВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%-PRO ЖКХАндрей Сысоев, глава администрации города Мурманск, подозревает управляющие компании в саботаже работ по уборке снегаПлановые отключения в Мурманске на 12 января-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию