Снег на голову - жителей Мурманска призывают проявлять инициативу в вопросе наведения порядка во дворах

Депутаты Совета депутатов города Мурманска совместно со специалистами управления Октябрьского административного округа города Мурманска сегодня провели внеплановый рейд по проверке работы управляющих организаций.

В Совет депутатов города, как и в управления округов, поступает множество обращений горожан, недовольных работой управляющих компаний. Жалобы касаются содержания жилого фонда, качества уборки дворовых территорий, за чистоту которых отвечают УК.

Первым пунктом проверки 6 декабря стала территория в районе дома № 1/3 по улице Шмидта. «Мы видим, что работа по очистке этого двора ведётся регулярно, – прокомментировал главный специалист отдела по контролю за исполнением административного законодательства управления Октябрьского административного округа города Мурманска Павел Воронин. – Подъездные пути к придомовой территории расчищены, мусор вывезен».

Следующий пункт проверки – дома № 28в, № 30 по проспекту Кирова. По этому адресу депутаты обнаружили ряд нарушений. Качество уборки придомовой территории явно ниже среднего. Площадка для мусора в неудовлетворительном состоянии. Согласно требованиям законодательства, она должна быть ограждена и оборудована не только контейнерами, но и площадкой для крупногабаритного мусора, которую управляющая организация обязана чистить по мере заполнения. С этой задачей здесь коммунальщики не справились. Придомовая территория не обработана противогололёдными средствами.

– Мурманчане обязаны требовать от коммунальщиков отчёт о том, на что расходуются деньги, собранные ими на ремонт и содержание общедомового имущества, – подчеркнул депутат Совета депутатов города Мурманска Юрий Лимонов. – Необходимо знать, что поддерживать порядок во дворах и подъездах – прямая обязанность управляющих организаций, и все жильцы дома вправе требовать от них добросовестного отношения к работе.

Что же следует за такими рейдами? Как правило, после каждого из них управляющая компания в кратчайшие сроки старается устранить недоработки. Если коммунальщики продолжают упорствовать в своём бездействии, составляются акты об административных нарушениях. Все документы направляются в прокуратуру или в отдел полиции для привлечения к ответственности нерадивых руководителей УК.

– Хочется призвать всех жителей города и самим проявлять инициативу в вопросе наведения порядка во дворах, – заявила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – Ведь это же наши дворы, наши площадки, мы сами заинтересованы в том, чтобы жить в чистоте. Собственники дома могут провести общее собрание и призвать управляющие организации к ответственному отношению к своим обязательствам, и город всегда поможет в этом.

Если УК не выполняет свои обязательства, горожане могут пожаловаться не только в управления округов, но и в государственную жилищную инспекцию и даже прокуратуру.

Номера телефонов и адреса органов прокуратуры:

1. Прокуратура Ленинского округа – (8152) 31-66-98; (улица Халатина, 5);

2. Прокуратура Первомайского округа – (8152) 59-56-48; (проспект Кольский, 168);

3. Прокуратура Октябрьского округа – (8152) 54-13-10; (улица Полярные Зори, 44);

4. Прокуратура Мурманской области – (8152) 47-22-66; (Комунны, 18а).