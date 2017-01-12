Снег «упал» на главу администрации

Только в выходные дни, с 3 по 6 января, городскими властями проведено более 4 тысячи проверок жилищного фонда и выявлено более 1600 нарушений в работе управляющих организаций. Сегодня об этом сообщил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев в ходе совещания, посвященного контролю за содержанием придомовых территорий. В нём приняли участие представители Государственной жилищной инспекции Мурманской области, прокуратуры и других правоохранительных органов.

Андрей Сысоев отметил, что специальная рабочая группа продолжает проверять состояние придомовых территорий. В неё входят специалисты комитета по жилищной политике администрации города Мурманска, управлений округов, муниципального учреждения «Новые формы управления». Однако в сложившейся ситуации потребовались меры дополнительного контроля.

– Наша задача – консолидировать все возможные силы в борьбе с нерадивыми управляющими организациями и как можно скорее добиться видимого результата, – отметил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Вместе с тем, городские дороги сегодня очищаются от снега в режиме нон-стоп. Для этого увеличено количество техники – до 200 единиц. Работы активно ведутся и в ночное время, когда интенсивность дорожного движения снижена.