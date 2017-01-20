Снего-лёдохождения депутатов продолжаются

Сегодня в рамках традиционного объезда депутаты городского Совета проверили работу управляющих организаций Октябрьского округа.

Мурманским законотворцам регулярно поступают обращения граждан, касающиеся некачественной работы управляющих компаний. Совсем недавно жительница дома № 42 по улице Книповича пожаловалась на то, что передвигаться по двору стало просто невозможно из за снежной каши, под которой скрывается опасный лёд.

Комиссия из депутатов и специалистов округа выдвинулась в обозначенный двор и обнаружила в нем прямые нарушения правил благоустройства города: колейность, снежные шапки на козырьках подъездов, не вывезенный с придомовой территории снег. Стоит отметить, что эти работы в зимний период входят в перечень обязательных мероприятий, за невыполнение которых руководителей УК наказывают рублем.

Как правило, после каждого замечания управляющая компания в кратчайшие сроки старается устранить недоработки. Если коммунальщики продолжают упорствовать в своем бездействии, составляются акты об административных нарушениях. Все документы направляются в прокуратуру или в отдел полиции для привлечения к ответственности нерадивых руководителей.

– Жильцы домов не должны оставаться равнодушными, – сказала заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – Если их не устраивает работа УК, они могут организовать собрание собственников и сменить организацию, или вовсе создать ТСЖ. За помощью в этих вопросах можно обратиться в муниципальное учреждение «Новые формы управления», которое оказывает юридическую помощь совершенно бесплатно.