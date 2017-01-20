Снежногорские школьники приняли участие в мероприятии, приуроченном к 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда

К 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда сотрудники Городской библиотеки «Центр – Книга» г. Снежногорск провели для учеников 7 класса школы № 269 слайд-презентацию «Разрыв смертельного кольца».

Юные снежногорцы прослушали рассказ о жизни в блокадном городе, а специалист библиотеки зачитала семиклассникам страницы легендарного дневника Тани Савичевой - символа осажденного Ленинграда. Цифры, имена, фотографии мелькали на экране, ещё раз подтверждая самоотверженность и мужество блокадников. В память о 900 днях противостояния прозвучали стихи, посвященные блокадному Ленинграду. Кульминацией вечера памяти стала минута молчания под звуки знаменитой песни «Помни».