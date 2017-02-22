Снежные бои состоятся в Мурманске

24 февраля в Мурманске на стадионе школы № 50 (ул. Орликовой, 35) пройдут традиционные молодёжные зимние игры «Yukigassen» («Снежные бои»).

Регистрация участников начнется в 10.15, соревнования стартуют в 11.30.

В состязаниях планируется участие 16 коллективов. Команда считается победившей в бою, если она захватит флаг противника или будет иметь численное преимущество над командой-противником.

Победителей и призеров наградят дипломами и кубками. Лучшие игроки войдут в состав сборной Мурманска, которая отправится в Норвегию для участия в международных соревнованиях.