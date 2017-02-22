Мурманская область. Арктика22.02.17 10:04
Снежные бои состоятся в Мурманске
24 февраля в Мурманске на стадионе школы № 50 (ул. Орликовой, 35) пройдут традиционные молодёжные зимние игры «Yukigassen» («Снежные бои»).
Регистрация участников начнется в 10.15, соревнования стартуют в 11.30.
В состязаниях планируется участие 16 коллективов. Команда считается победившей в бою, если она захватит флаг противника или будет иметь численное преимущество над командой-противником.
Победителей и призеров наградят дипломами и кубками. Лучшие игроки войдут в состав сборной Мурманска, которая отправится в Норвегию для участия в международных соревнованиях.
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