Снежные, собачьи и водные проблемы флотской столицы решали на улицах города

Главы ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов и Ирина Норина совместно с руководителями коммунальных служб посвятили еженедельный объезд подготовке города к весне. Первой проверили спортивную площадку на ул.Северная Застава, 4. Месяц назад Ирина Норина поручила УК «СЖКХ» расчистить её от снега, сваленного внутри железной конструкции. Главу администрации порадовало, что коммунальщики данное ими обещание выполнили.

Второй злободневный вопрос, на который Ирина Норина не раз обращала внимание коммунальных служб, - ежегодное весеннее увеличение количества бездомных собак.

- Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных проводятся в рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г.Североморск на 2014-2020 годы». Городским центром ЖКХ был проведен аукцион и заключен договор с Мурманским предприятием «Центр временного содержания животных».

Там их стерилизуют, вакцинируют и идентифицируют. Далее оденут яркую бирку, которую хорошо видно и сложно самостоятельно снять, как раньше делали «заботливые» граждане, - пояснил Роман Анофриев, директор ГЦ ЖКХ. - Контракт заключен с 1 января до конца марта этого года. В настоящий момент уже объявлен аукцион на оказание этой услуги в оставшийся период.

Животные, оказавшиеся в черте города без сопровождающих лиц и проявляющие агрессию, отлавливаются. За 2017 год уже отловлено 178 собак, 26 возвращены в естественную среду, 4 - к хозяевам.

О факте нападения или о скоплении бродячих собак можно сообщить по телефонам: 5-04-96 (с 08.30 до 17.00, ГЦ ЖКХ), 5-60-60 (круглосуточная единая диспетчерская служба) или (88152)-24-97-65 (Центр временного содержания животных).

Завершили рейд посещением заправки на ул.Колышкина, одного из многих проблемных мест в городе, где с наступлением весны появляется лужа на всю ширину дороги.

О мерах предотвращения скопления воды на городских улицах и дорогах, рассказал заместитель главы администрации ЗАТО, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Андрей Сахаров.

- Предупреждающие мероприятий проводятся. Однако, в связи с огромным количеством осадков, выпавших за зиму, аналогичные лужи будут. Проблемные места уже определены. Это три участка дороги на Североморск-3, участок дороги в сторону Мурманска у кладбища в низине, ливневые канализации, которые проходят по улицам Пикуля, Душенова, Сафонова и Сизова. На некоторых территориях УК уже проводят мероприятия, часть из них закончится в конце месяца, качество выполнения которых, естественно, будет проверено.

Главы пообещали через неделю проверить, как выполняются планируемые антипаводковые мероприятия.