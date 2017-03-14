Снежные завалы в городах региона добавили работы прокурорам

Органами прокуратуры Мурманской области продолжают выявляться нарушения, вызванные со скоплением снега и наледи на кровлях многоквартирных домов (зданий), придомовых территориях, проезжей и пешеходной части улиц населённых пунктов муниципальных образований.

За истекший период 2017 года по итогам проверок прокуроров внесено 120 представлений, к 33 лицам применены меры дисциплинарного характера, возбуждено 80 административных производств, при этом общая сумма наложенных штрафов составила почти 250 тысяч рублей.

Работа в данном направлении продолжена и находится на особом контроле прокуроров.