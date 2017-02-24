«Снежный фронт» - мурманские активисты ОНФ настаивают на инвентаризации дорожной техники

Проверить качество и эффективность дорожной техники, пересмотреть график работы сотрудников спецтранспорта, обслуживающего Мурманск, а также внедрить систему слежения за перемещением дорожных бригад – такие рекомендации активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта озвучили в ходе круглого стола, посвященного итогам мониторинга ОНФ «Снежный фронт». Напомним, оценивать качество уборки от снега дорог, тротуаров и придомовых территорий общественники начали зимой 2016–2017 гг.

«Активисты ОНФ получили несопоставимое количество сигналов граждан с жалобами на неудовлетворительное качество уборки снега по сравнению с прошлой зимой. Причём люди ругали одинаково и муниципальные дороги, и придомовые территории, высказывали претензии к очистке тротуаров, лестниц и жилфонда. В травмпункты ежедневно обращались десятки, а то и сотни пострадавших. Об этом много писали пользователи соцсетей, а также СМИ», – прокомментировал итоги мониторинга руководитель регионального исполкома Народного фронта в Мурманской области Максим Сахневич.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, на круглом столе активисты ОНФ представили информацию, полученную от одного из сотрудников управления дорожного хозяйства, который сообщил, что прошлой весной городом была закуплена техника, которая, по его мнению, не подходит для работы в суровых условиях Крайнего Севера. Речь о заднеприводных ЗИКах, которые, по словам специалиста, малоэффективны, часто застревают и находятся в ремонте. При этом, по данным из открытых источников, стоимость малогабаритной уборочной машины – около 7 млн рублей. Прокомментировал дорожник и график работы муниципального учреждения. Рабочий день у специалистов начинается в 8 утра, когда жители города спешат на работу, в итоге техника стоит в пробках. Около 15 часов рабочие возвращаются в гараж.

«Мы просим городские власти произвести инвентаризацию техники, опросить опытных рабочих, поскольку им, как специалистам, виднее, на чём эффективнее работать, внимательно посмотреть, какая техника чаще стоит в ремонте», – заявил руководитель региональной рабочей группы Народного фронта «Качество повседневной жизни» Андрей Антонов.

Власти согласились не со всеми утверждениями, согласившись лишь с тем, что городу необходима универсальная дорожная техника. В планах закупить тяжёлые грейдеры и аэродромный ротор. Между тем, активисты ОНФ все равно намерены направить в администрацию официальное обращение. Кроме того, общественники предложили создать в Мурманске публичную карту мониторинга работы дорожных служб.

«Мы часто слышали, что в городе работает то 140, то 150 единиц техники, но нередко у людей возникали вопросы относительно достоверности этой информации. Поэтому предлагаем создать карту, которая позволит в режиме онлайн наблюдать за перемещением спецавтотранспорта. Данный сервис должен повысить уровень доверия к власти, позволит общественности контролировать качество выполняемых работ. Такая карта уже работает в Кировской области и Новосибирске. Возможно, стоит подумать над тем, чтобы любой автомобилист мог оставлять на этой карте свою отметку о том, где не очищена дорога, и таким образом привлекать спецтехнику на данный участок», – добавил Антонов.