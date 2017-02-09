Снижение государственной поддержки агропромышленного комплекса Мурманской области положительно сказалось только на выпуске куриных яиц

Информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-декабрь 2016 года разместило на официальном сайте региональное Министерство экономического развития.

Как сообщает ведомство, объём продукции сельского хозяйства Мурманской области в 2016 году составил 1726,2 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства – 78,9% (в среднем по России – 104,8%).

Низкие результаты по сравнению с январем-декабрем 2015 года обусловлены падением производства скота и птицы на убой в живом весе в 3,6 раза по причине банкротства основных сельхозтоваропроизводителей данной продукции (на арендованных у банкротов мощностях до июня 2015 года осуществлялось производство мяса птицы и до конца 2015 года - мяса свиней, затем арендатор принял решение о прекращении производства).

Кроме того, в 1,2 раза сократилось производство молока, в первую очередь в связи с падением надоев в ООО «Полярная звезда» и ОАО «Агрофирма «Индустрия» по причине уменьшения рационов кормления из-за дефицита собственных финансовых ресурсов.

В то же время выпуск куриных яиц в 2016 году возрос в 1,6 раза по сравнению с 2015 годом.

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области в 2016 году из федерального и областного бюджетов составила 280,69 млн рублей, что на 15,1% ниже уровня 2015 года. При этом из федерального бюджета направлено 44,19 млн рублей со снижением на 5,5% по сравнению с 2015 годом, из областного – 236,5 млн рублей со снижением на 16,7% по причине банкротства основных сельхозтоваропроизводителей - получателей субсидий и отсутствия других претендентов.