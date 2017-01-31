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Мурманская область. Арктика31.01.17 09:20

Со 2 по 5 февраля в городе Заречный состоится IX зимняя спартакиада работников атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада-2017»

Участники -  представители предприятий ядерно-оружейного комплекса Госкорпорации «Росатом», в их числе и сотрудники ФГУП «Атомфлот». Спортсмены-атомщики будут соревноваться в лыжных гонках, полиатлоне, хоккее и мини-футболе. «Росатомфлот» на «Атомиаде -2017» представят 10 работников.

От предприятия атомного ледокольного флота на соревнованиях по мини-футболу выступит команда «Атом». На счету молодого коллектива, образованного в сентябре 2016 года, победа и выход в первый дивизион Суперлиги по мини-футболу «Arctic-Cup-2016», а также успешный дебют в областном турнире «МегаСпорт» - кубок за 1 место среди команд пятой лиги.

- Два месяца – два кубка, - отмечает капитан команды, оператор транспортно-технологического оборудования реакторного отделения 4 разряда Артем Бондарук. - Я думаю, это неплохой результат! Когда нам предложили участвовать в «Атомиаде», мы нисколько не сомневались, соглашаться или нет. Вся команда изначально была настроена ехать и отстаивать честь нашего предприятия в отраслевых соревнованиях. Мы не знаем, сколько будет команд и с кем придется играть. Но будет тяжело – это точно, ведь игры будут проходить каждый день. На отдых времени мало. Мы готовимся. Тренируемся чаще и интенсивнее, чем обычно: собираемся по 2 раза в неделю, занимаемся по 2,5 часа. Пытаемся хорошо настроиться на игру, чтобы показать достойный результат и занять призовые места.

Помимо мини-футбола, «Атомфлот» будет представлен и в лыжных гонках. В этом виде спорта за предприятие выступят ведущий специалист отдела капитального строительства Ольга Суляк и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрических сетей и электрооборудования Александр Голубов.

- Я занимаюсь лыжами уже 7 лет, сначала катался на горных, но потом перестал, - говорит лыжник Александр Голубов. - У нас в Мурманске нет хороших горнолыжных склонов, приходилось ездить в Кировск, поэтому я купил беговые лыжи и стал тренироваться исключительно на них. Мне доводилось участвовать в различных городских и областных соревнованиях. За «Атомфлот» я еще ни разу не выступал, а очень хочется поддержать предприятие. Может быть, кто-то последует моему примеру и в следующем году тоже захочет поехать на «Атомиаду».

В каждом из видов спорта «Атомиады» будет разыграно лично-командное или командное первенства. Победителей наградят дипломами, кубками, медалями, а также памятными подарками, сообщает отдел коммуникаций «Росатомфлота».

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