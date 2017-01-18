Со снегом и многочисленными машинами горожан собираются бороться в рамках законодательства

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов принял участие в рабочей встрече с врио начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области Александром Уссом.

Стороны обсудили сложившую в городе дорожно-транспортную ситуацию. Особое внимание уделили вопросу уборки городских улиц от снега. Серьёзной помехой работе дорожных служб стали припаркованные на обочинах автомобили. Информация с указанием регистрационных номеров автомашин, затрудняющих очистку, передается в дежурную часть отделения ГИБДД УМВД России по городу Мурманску.

–По итогам сегодняшней встречи будет создана специальная рабочая группа по вопросам содержания городских дорог. Планируется разработать особый график, в рамках которого представители ГИБДД будут проводить предварительную работу перед началом уборки, – рассказал Дмитрий Филиппов.

– Мы подготовим ряд предложений, касающихся парковки транспортных средств, которые в рамках законодательства будут предусматривать ограничение остановки или стоянки, – отметил Александр Усс.