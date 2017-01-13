Со снежной стихией собираются бороться совместными усилиями управляющих компаний, представителей бизнеса и городской власти

Работа управляющих организаций на особом контроле городских властей. Проверки состояния придомовых территорий проводятся ежедневно во всех округах Мурманска. За один рейд комиссии удается осмотреть десятки дворов и зафиксировать сотни нарушений. Сегодня во дворе дома № 29 по проспекту Ленина помимо шапок снега на козырьках подъездов и нерасчищенной детской площадки проверяющие увидели огромные горы снега, складированные прямо во дворе.

– Это грубое нарушение правил благоустройства города, – отметил начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройству управления Октябрьского округа Павел Воронин. – Управляющие организации должны не только расчищать, но и вывозить снег с придомовой территории, ведь весной при его таянии вода может попасть в подвал дома и повредить железобетонные конструкции здания.

Стоит отметить, что несколько дней назад комиссия уже побывала в этом дворе и обязала коммунальщиков устранить недоработки, однако отведенным на это временем управляющая организация не воспользовалась. Теперь вопрос будет решаться с помощью протоколов и многотысячных штрафов в адрес ее руководства.

Не менее серьёзные меры воздействия ожидают предпринимателей, нарушающих правила благоустройства Мурманска. У одного из крупных торговых центров на проспекте Ленина комиссия обнаружила сразу несколько снежных гор, занимающих значительную площадь парковки.

– Организация снежных свалок на территории города недопустима, – сказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. – Сегодня и управляющие организации, и представители бизнеса должны объединиться с городскими властями в борьбе со снежной стихией.