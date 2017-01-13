Ночной дозор на дорогах Мурманска, или Работы-то и не видно!Ловушка под снегом: 7-летний ребёнок провалился в колодец, наполненный водой
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика13.01.17 16:10

Со снежной стихией собираются бороться совместными усилиями управляющих компаний, представителей бизнеса и городской власти

Работа управляющих организаций на особом контроле городских властей. Проверки состояния придомовых территорий проводятся ежедневно во всех округах Мурманска. За один рейд комиссии удается осмотреть десятки дворов и зафиксировать сотни нарушений. Сегодня во дворе дома № 29 по проспекту Ленина помимо шапок снега на козырьках подъездов и нерасчищенной детской площадки проверяющие увидели огромные горы снега, складированные прямо во дворе.

– Это грубое нарушение правил благоустройства города, – отметил начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройству управления Октябрьского округа Павел Воронин. – Управляющие организации должны не только расчищать, но и вывозить снег с придомовой территории, ведь весной при его таянии вода может попасть в подвал дома и повредить железобетонные конструкции здания.

Стоит отметить, что несколько дней назад комиссия уже побывала в этом дворе и обязала коммунальщиков устранить недоработки, однако отведенным на это временем управляющая организация не воспользовалась. Теперь вопрос будет решаться с помощью протоколов и многотысячных штрафов в адрес ее руководства.

Не менее серьёзные меры воздействия ожидают предпринимателей, нарушающих правила благоустройства Мурманска. У одного из крупных торговых центров на проспекте Ленина комиссия обнаружила сразу несколько снежных гор, занимающих значительную площадь парковки.

– Организация снежных свалок на территории города недопустима, – сказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. – Сегодня и управляющие организации, и представители бизнеса должны объединиться с городскими властями в борьбе со снежной стихией.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
Подробнее«Единороссы» «забуксовали» на кандидатуре главы Мурманска
-Слово не воробей...Люди приходят не от хорошей жизни
-Нам интересно Ваше мнение
03.01.17: Наступил 2017 год, что вы от него ожидаете?Проголосовало: 565 человек
-Ходят слухи…Взвалить на женские плечи новые полномочия
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.19:00«Международные новости». Информационная программа19:30Новости. Информационная программа.20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиИнфляция в начале года не отдыхалаС владельцев собственности – должников сдерут три шкуры-PRO ВалютуДоллар снизился почти на 13 копеек, евро – 15 копеекДоллар и евро развернулись на повышение-PRO ЭнергетикуВ Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из РоссииВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%-PRO ЖКХЛовушка под снегом: 7-летний ребёнок провалился в колодец, наполненный водойВ Североморске отмечается тенденция снижения суммы задолженности по ЖКУ-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения